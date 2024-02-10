Избегайте ошибок: как избежать конфликтов с вашей кошкой

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Почему кошки могут отрицательно реагировать на внимание: основные причины

1:23
Зоосфера

Сложно представить человека, который приводит кошку в свой дом лишь для того, чтобы она служила украшением и добавляла уюта. Поэтому большинство стремится к налаживанию взаимопонимания со своим питомцем, чтобы время от времени наслаждаться его присутствием.

Почему кошки могут отрицательно реагировать на внимание: основные причины
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

Эксперты объясняют, почему животное может отрицательно реагировать на такое внимание:

  • Недостаток социализации. Кошка по своей природе является бывшим диким животным, которое может чувствовать дискомфорт на руках человека. Отсутствие твердой почвы под ногами может восприниматься ею как потенциальную угрозу. Поэтому важно приучать питомца к совместному времяпрепровождению, начиная с раннего детства.
  • Грубое обращение. Многие владельцы кошек неправильно подходят к общению с ними — хватают за шкуру, тянут за хвост. Это вызывает боль и дискомфорт у животного, делая его недовольным и несклонным проявлять ласку и привязанность к человеку. Важно быть бережным и осторожным в обращении с кошкой, чтобы не нанести ей вред.
  • Индивидуальные особенности. Некоторые кошки просто не проявляют свою нежность так ярко, как другие. Это их характер, который также следует уважать. Подобное поведение встречается и среди людей, поэтому не следует удивляться.

Это не означает, что кошка равнодушна к вам, просто у нее могут быть свои способы выражения привязанности.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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