Избегайте ошибок: как избежать конфликтов с вашей кошкой

Почему кошки могут отрицательно реагировать на внимание: основные причины

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сложно представить человека, который приводит кошку в свой дом лишь для того, чтобы она служила украшением и добавляла уюта. Поэтому большинство стремится к налаживанию взаимопонимания со своим питомцем, чтобы время от времени наслаждаться его присутствием.

Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

Эксперты объясняют, почему животное может отрицательно реагировать на такое внимание:

Недостаток социализации . Кошка по своей природе является бывшим диким животным, которое может чувствовать дискомфорт на руках человека. Отсутствие твердой почвы под ногами может восприниматься ею как потенциальную угрозу. Поэтому важно приучать питомца к совместному времяпрепровождению, начиная с раннего детства.

. Кошка по своей природе является бывшим диким животным, которое может чувствовать дискомфорт на руках человека. Отсутствие твердой почвы под ногами может восприниматься ею как потенциальную угрозу. Поэтому важно приучать питомца к совместному времяпрепровождению, начиная с раннего детства. Грубое обращение . Многие владельцы кошек неправильно подходят к общению с ними — хватают за шкуру, тянут за хвост. Это вызывает боль и дискомфорт у животного, делая его недовольным и несклонным проявлять ласку и привязанность к человеку. Важно быть бережным и осторожным в обращении с кошкой, чтобы не нанести ей вред.

. Многие владельцы кошек неправильно подходят к общению с ними — хватают за шкуру, тянут за хвост. Это вызывает боль и дискомфорт у животного, делая его недовольным и несклонным проявлять ласку и привязанность к человеку. Важно быть бережным и осторожным в обращении с кошкой, чтобы не нанести ей вред. Индивидуальные особенности. Некоторые кошки просто не проявляют свою нежность так ярко, как другие. Это их характер, который также следует уважать. Подобное поведение встречается и среди людей, поэтому не следует удивляться.

Это не означает, что кошка равнодушна к вам, просто у нее могут быть свои способы выражения привязанности.