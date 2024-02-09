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Пожилые кошки: 8 советов, как обеспечить им заботу и комфорт

Помощь вашим пожилым питомцам: советы по уходу за стареющими кошками

1:19
Зоосфера

Стареющие кошки требуют особого внимания от своих владельцев. Важно следить за их здоровьем, поскольку они, подобно людям, становятся более уязвимыми к болезням по мере старения.

Помощь вашим пожилым питомцам: советы по уходу за стареющими кошками
Фото: Wikipedia by Dimitri “Diti” Torterat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 France

Вот 8 советов, которые помогут вам правильно заботиться о вашей пожилой кошке:

  • Регулярно обращайтесь к ветеринару для осмотров и поддержания здоровья вашего питомца. Посещайте клинику как минимум два раза в год и следуйте рекомендациям по прививкам.
  • Будьте внимательны к поведению своей кошки и обратите внимание на любые отклонения, чтобы своевременно сообщить о них специалисту и узнать о возможных симптомах.
  • Разделите рацион кошки на несколько маленьких порций в течение дня вместо кормления большими порциями один или два раза в день. Это поможет улучшить пищеварение и избежать ожирения.
  • Обратите особое внимание на гигиену полости рта и зубов вашей кошки.
    Постоянно контролируйте наличие блох у вашего питомца и применяйте профилактические меры с использованием профессиональных средств.
  • Учитывая снижение физической активности стареющих кошек, регулярно проверяйте и стригите их когти.
  • Помните, что вашей пожилой кошке требуется больше внимания и ласки. Будьте нежны и заботливы к вашему питомцу.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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