Изучите прежде, чем завести: сложности и радости владения собакой

Подготовьтесь к жизни с собакой: советы и реальные ограничения

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Широко известно, что собака — это основной спутник человека среди всех животных.

Фото: Openverse by shixart1985 is licensed under CC BY 2.0

Именно пес способен сделать жизнь человека более насыщенной и яркой.

Однако реальность отличается от идеализированных изображений в социальных сетях: на пути к этой дружбе вас ожидает немало трудностей.

Поэтому решение о том, стоит ли заводить собаку, должно быть взвешенным и обдуманным. Во-первых, это касается финансов.

Качественный уход и содержание собаки обходятся довольно дорого. Животное требует сбалансированного питания, учитывающего все его потребности. Кроме того, необходимы расходы на гигиенические принадлежности, лекарства (от глистов, клещей и т. д.), игрушки, ошейники и другие необходимые мелочи.

Во-вторых, нужно уделить внимание времени.

Собака не подходит для людей, которые часто отсутствуют на работе или предпочитают проводить много времени вне дома. В отличие от кошек, собаки нуждаются в постоянном внимании и контакте с человеком, так как они являются социальными животными.

В-третьих, нужно быть готовым к прогулкам.

Собаку необходимо выгуливать не менее 2-3 раз в день. Некоторым породам требуется ежедневно проходить длительные дистанции, чтобы поддерживать их здоровье и физическую форму. Прогулки необходимо делать в любую погоду, так как для собаки они неотъемлемая часть жизни.

Кроме того, существуют и другие сложности, на которые стоит быть готовым. Например, необходимость постоянной уборки шерсти, иначе ваш дом будет покрыт слоем ворса.

Заводить собаку также означает некоторые ограничения, такие как ограничение в участии в вечеринках из-за ответственности перед питомцем.

Однако все эти трудности стоят того, так как в итоге вы получите самого преданного друга, который будет любить вас в любых обстоятельствах.