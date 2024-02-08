За кадром: как древние египтяне боготворили кошек и как их популярность изменилась с течением времени

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Кошки: история одомашнивания, культурные символы и вклад в науку

2:15
Зоосфера

Домашние кошки представляют собой удивительных животных. В отличие от домашних собак или скота, их внешность практически не изменилась. Кошки сумели сохранить свою природу хищника, страсть к охоте и независимость.

Кошки: история одомашнивания, культурные символы и вклад в науку
Фото: unsplash. com by Erik-Jan Leusink ejleusink is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследования митохондриальной ДНК, проведенные учеными из Франции, показали, что кошки были одомашнены около 9 тысяч лет назад. Первые изображения домашних кошек были обнаружены на территории современной Турции в Западной Анатолии. Это были статуэтки, изображающие девушек с кошками на руках, возраст которых составлял 7 600 лет. Кошки также появились в современной Болгарии примерно 4,5 тысячи лет до нашей эры, а останки одомашненной бенгальской кошки возрастом более 5 тысяч лет были найдены в центральном Китае. Ученые считают, что процесс одомашнивания кошек начался в различных местах Передней Азии и затем кошки попали в Египет.

Три с половиной тысячи лет назад в Древнем Египте кошек уже боготворили, а убийство кошки каралось смертью. Время прошло, и кошка стала частью культуры многих народов. Изображение кошки украшало знамя восстания Спартака, а по легенде, кошка спасла пророка Мухаммеда от ядовитой змеи.

В Средневековой Европе кошек часто считали пособниками дьявола, и многие из них были истреблены. Особенно не повезло черным кошкам. Однако, в разных культурах кошка имела свое значение: в Британии черного кота держали для удачи на море, а в Норвегии верили, что кошки везут колесницу богини Фрейи.

В Японии трехцветные кошки считаются приносящими счастье, а манэке-нэку, манящая кошка, пользуется популярностью. В России кошек называли лошадками домовых, а их появление в Америке относится к 1626 году.

Кошки не только приносят радость как питомцы, но и могут быть полезными помощниками. Они помогают в уничтожении вредителей, способствуют научным открытиям и даже становятся объектом памятников.

С развитием Интернета кошки стали настоящими звездами, завоевав мир своими забавными видео и фотографиями.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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