Понимаем язык кошачьей любви: пять признаков близких отношений

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Кошки и любовь к людям: основные признаки привязанности

1:16
Зоосфера

Обычно считается, что кошки не так сильно привязываются к людям, как собаки. Есть мнение, что кошки просто допускают проявление заботы о себе без испытания глубоких эмоциональных привязанностей к человеку. Однако иногда между человеком и кошкой могут возникать тесные дружеские связи.

Кошки и любовь к людям: основные признаки привязанности
Фото: Unsplash by Bao Menglong

Эксперты выделили основные признаки таких необычных отношений:

  • Постоянное сопровождение. Кошка, которая по-настоящему любит и уважает вас, будет рада проводить время в вашем обществе. Она становится вашим постоянным спутником, следуя за вами повсюду.
  • Совместный сон. Спать на одной кровати с мурлыкающей кошкой может быть очень приятным. Животное стремится лечь рядом с тем человеком, которого считает своим.
  • Хорошее поведение. Обычно питомец, который уважает своего хозяина, ведет себя хорошо и воспитанно, чтобы не разочаровать его.
  • Проявление нежности. Некоторые кошки время от времени начинают "топтаться" на своих хозяев, выражая таким образом свою любовь. Они могут мурлыкать и нежно царапать.
  • Проявление внимания. Кошка часто может заинтересоваться вашими занятиями, не сводя с вас глаз. В такие моменты она может мурлыкать и щуриться.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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