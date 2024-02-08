Понимаем язык кошачьей любви: пять признаков близких отношений

Кошки и любовь к людям: основные признаки привязанности

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Обычно считается, что кошки не так сильно привязываются к людям, как собаки. Есть мнение, что кошки просто допускают проявление заботы о себе без испытания глубоких эмоциональных привязанностей к человеку. Однако иногда между человеком и кошкой могут возникать тесные дружеские связи.

Фото: Unsplash by Bao Menglong

Эксперты выделили основные признаки таких необычных отношений:

Постоянное сопровождение . Кошка, которая по-настоящему любит и уважает вас, будет рада проводить время в вашем обществе. Она становится вашим постоянным спутником, следуя за вами повсюду.

. Кошка, которая по-настоящему любит и уважает вас, будет рада проводить время в вашем обществе. Она становится вашим постоянным спутником, следуя за вами повсюду. Совместный сон . Спать на одной кровати с мурлыкающей кошкой может быть очень приятным. Животное стремится лечь рядом с тем человеком, которого считает своим.

. Спать на одной кровати с мурлыкающей кошкой может быть очень приятным. Животное стремится лечь рядом с тем человеком, которого считает своим. Хорошее поведение . Обычно питомец, который уважает своего хозяина, ведет себя хорошо и воспитанно, чтобы не разочаровать его.

. Обычно питомец, который уважает своего хозяина, ведет себя хорошо и воспитанно, чтобы не разочаровать его. Проявление нежности . Некоторые кошки время от времени начинают "топтаться" на своих хозяев, выражая таким образом свою любовь. Они могут мурлыкать и нежно царапать.

. Некоторые кошки время от времени начинают "топтаться" на своих хозяев, выражая таким образом свою любовь. Они могут мурлыкать и нежно царапать. Проявление внимания. Кошка часто может заинтересоваться вашими занятиями, не сводя с вас глаз. В такие моменты она может мурлыкать и щуриться.