6 полезностей домашних питомцев: владельцы собак не страдают ожирением и живут дольше. Перечисляем еще

Эмоциональная связь и здоровье: как питомцы влияют на наше благополучие и общество

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ранее люди приобретали домашних животных в основном из-за их практической полезности: собаки защищали людей и скот от диких животных и воров, а кошки профессионально контролировали численность грызунов, защищая урожай.

Фото: Unsplash by chris robert

Однако сегодня наш образ жизни изменился, но мы все еще любим окружать себя питомцами.

Взаимное влияние между нами и нашими питомцами оказывает значительное воздействие.

Исследователи выяснили, как кошки и собаки влияют на нас:

Дети, которые растут в обществе домашних животных, обладают более крепким здоровьем и иммунитетом, а также реже страдают от аллергий.

Владельцы собак практически не страдают от ожирения, так как регулярно выгуливают питомцев. Это также благоприятно влияет на здоровье сердца.

Кошки, в свою очередь, способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой системы своим "волшебным" мурлыканьем.

Предполагается, что у владельцев кошек более высокий интеллектуальный уровень, хотя причины этого пока не ясны.

Владельцы собак чаще воспринимаются как более ответственные и порядочные люди, что делает их более привлекательными для окружающих, в том числе и противоположного пола.

У обладателей домашних питомцев чаще развита эмпатия, поскольку они умеют понимать своих любимцев даже без слов.