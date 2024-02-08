Собаки и их здоровье: почему лижут лапы и как это интерпретировать

Почему собаки лижут лапы: важные знаки для владельцев

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Поскольку собаки не могут разговаривать, владельцам приходится обращать внимание на разнообразные сигналы и изменения в поведении своего питомца, которые могут указывать на то, что с ним что-то не так.

Фото: Wikipedia by Elf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Некоторые хозяева замечают, что их питомцы слишком много лизали свои лапы.

Эксперты пояснили возможные причины этого поведения.

Существует несколько распространенных факторов:

Аллергическая реакция . Во время прогулок лапы остаются незащищенными, что повышает вероятность контакта с различными аллергенами. В этом случае стоит обратиться к ветеринару и выбрать соответствующий курс лечения.

. Во время прогулок лапы остаются незащищенными, что повышает вероятность контакта с различными аллергенами. В этом случае стоит обратиться к ветеринару и выбрать соответствующий курс лечения. Боль . Если ваша собака очень активная и вы постоянно с ней занимаетесь, то возможно, ее подушечки получили повреждения. Поэтому собака лижет свои лапы, чтобы снять боль. В таком случае стоит пересмотреть режим тренировок и прогулок.

. Если ваша собака очень активная и вы постоянно с ней занимаетесь, то возможно, ее подушечки получили повреждения. Поэтому собака лижет свои лапы, чтобы снять боль. В таком случае стоит пересмотреть режим тренировок и прогулок. Психологические проблемы. Собаки — социальные существа и нуждаются в постоянном контакте с человеком. Они не могут долго находиться в одиночестве и начинают проявлять любыми доступными способами стремление привлечь внимание своего хозяина.