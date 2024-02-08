Как выжить встречу с враждебными собаками: уроки кино и реальной жизни

Агрессивные собаки: кинофантазии и реальные угрозы

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В некоторых кинокартинах можно увидеть, как главные герои успешно ускользают от враждебно настроенных собак. Однако в реальной жизни подобные выходки могут иметь негативные последствия. Даже профессиональные спортсмены не смогут сравняться со скоростью и выносливостью собаки, так как их физические возможности значительно превосходят человеческие. Волки, будучи опытными охотниками, имеют привычку преследовать свою добычу, и эта привычка также присуща собакам. Если пес проявляет агрессию к человеку, он может колебаться в своих действиях, не уверенный, стоит ли нападать. Даже дикие животные испытывают страх перед человеком и не знают, какая реакция от него последует. Однако, как только начинается попытка убежать, собака забывает свои сомнения и страхи, начиная преследование "добычи".

Фото: flickr. com by Tim Felce (Airwolfhound) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license