Мурлыкание кошек: ключ к глубокому сну и борьбе с болью

Тайны мурлыкания: как это помогает кошкам и людям засыпать лучше

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

У кошек есть множество причин начать мурлыкать, особенно в течение дня. Интересно разобраться, что именно подтолкнуло их к этому "сольному концерту".

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Один из важных моментов - уют и безопасность. Мурлыкание, сопровождающее засыпание, является для них своеобразной колыбельной. Этот звук создает атмосферу для спокойного и глубокого сна.

Даже если ваша кошка решает вздремнуть в светлое время суток или вечером, когда включен свет и телевизор, мурлыкание помогает ей отвлечься от окружающего шума и расслабиться.

Хотя природа мурлыкания до сих пор остается загадкой, есть некоторые интересные факты. Например, частота этих звуков может помогать кошке справиться с болью, аналогично действию некоторых медицинских препаратов.

Кроме того, мурлыкание кошки может оказать положительное воздействие на сон человека, помогая ему расслабиться и заснуть качественно. Так что, возможно, стоит дать вашей питомице остаться на кровати немного дольше, прежде чем попытаться прогнать ее.