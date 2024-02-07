Избегайте беспорядков: эффективные приемы воспитания маленького котенка

Как воспитать котенка: советы для поддержания порядка в доме

Часто воспитание котенка становится непростой задачей. Взрослая кошка обычно дисциплинирована и воспитана, в то время как маленький котенок не придерживается никаких правил.

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Малыш может принести серьезный материальный ущерб и даже нанести вред вашему здоровью своими шалостями. Если ваш питомец вышел из-под контроля, вам придется поймать его и провести сеанс "ласковой терапии", поглаживая его и разговаривая ласковым голосом. Это часто успокаивает животное и помогает прекратить беспорядки в квартире.

Если вы не хотите, чтобы ваша квартира превратилась в место беготни и разрушений, вы можете проводить вечера, не смотря на сериалы, а играя со своим питомцем. Когда котенок будет уставший, ему не останется сил на беспорядки.

Для более взрослых котят могут потребоваться более серьезные методы воспитания, такие как строгие разговоры (но не крики) и использование воды из распылителя для растений. Если ваш котенок любит залезать на стол, можно попробовать застелить его кулинарной фольгой, которая отпугивает кошек.