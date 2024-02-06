Почему кошки отказываются сидеть на руках: ошибки заводчиков и способы исправления

Дикая природа в домашней кошке: как развить доверие и нежность

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если мы принимаем решение завести кошку, естественно, мы надеемся, что она будет обращать на нас внимание, проявлять свою любовь и нежность. Однако некоторые животные настойчиво отказываются сидеть на руках, несмотря на то, что в целом ведут себя дружелюбно. Эту ситуацию часто связывают с ошибками заводчика.

Фото: Wikipedia by The U.S. National Archives

Поэтому специалисты всегда рекомендуют обращаться за приобретением котенка либо в специализированный питомник, либо к ответственному заводчику с хорошей репутацией. Котята подобны маленьким детям: их характер формируется в первые месяцы жизни. Если заводчик не приучил животное к ласке, вниманию и пребыванию на руках, взрослая кошка будет опасаться этой формы проявления нежности.

Некоторые кошки могут испытывать страх при мысли о том, что их поднимут на высоту. Этот страх обычно связан с недостаточным уровнем доверия к своему человеку, поэтому вам придется еще многое сделать, чтобы завоевать это доверие.

Если ваша кошка родом с улицы или вырастает среди бездомных родителей, у нее могут быть сильно выраженные инстинкты выживания. Для нее объятия могут казаться угрозой, лишая ее контроля над ситуацией и заставляя чувствовать себя беззащитной.