Эффективная вакцинация для котят: забота о здоровье вашего питомца

Защита от болезней: правильная вакцинация для котят

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда котенок питается молоком кошки, он получает все необходимые антитела для укрепления и поддержания иммунитета. Однако, после отлучения от матери, важно провести вакцинацию, чтобы обеспечить защиту от болезней.

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Наилучшее время для первой вакцинации котенка — в два месяца. Рекомендуется также провести курс лечения от глистов за две недели до этого момента, используя капли или таблетки. Для поддержания здоровья питомца в будущем, следует проводить аналогичные процедуры хотя бы дважды в год (для квартирного содержания) или даже четыре раза (если котенок выходит на улицу).

После приобретения котенка рекомендуется немедленно обратиться к ветеринару для осмотра и получения согласия на вакцинацию.

Прививки против бешенства, чумы и герпеса наиболее эффективны после достижения котенком двух месяцев. После первичной вакцинации процедура повторяется через три недели для усиления защиты.

Не стоит беспокоиться, если после вакцинации котенок потеряет аппетит, станет вялым или повысится температура тела. Это нормальные реакции организма на вакцинацию. Однако, если симптомы сохраняются в течение длительного времени, необходимо обратиться к ветеринару для консультации.