Эффективная вакцинация для котят: забота о здоровье вашего питомца

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Защита от болезней: правильная вакцинация для котят

1:16
Зоосфера

Когда котенок питается молоком кошки, он получает все необходимые антитела для укрепления и поддержания иммунитета. Однако, после отлучения от матери, важно провести вакцинацию, чтобы обеспечить защиту от болезней.

Защита от болезней: правильная вакцинация для котят
Фото: openverse.org by strogoscope is licensed under CC BY 2.0

Наилучшее время для первой вакцинации котенка — в два месяца. Рекомендуется также провести курс лечения от глистов за две недели до этого момента, используя капли или таблетки. Для поддержания здоровья питомца в будущем, следует проводить аналогичные процедуры хотя бы дважды в год (для квартирного содержания) или даже четыре раза (если котенок выходит на улицу).

После приобретения котенка рекомендуется немедленно обратиться к ветеринару для осмотра и получения согласия на вакцинацию.

Прививки против бешенства, чумы и герпеса наиболее эффективны после достижения котенком двух месяцев. После первичной вакцинации процедура повторяется через три недели для усиления защиты.

Не стоит беспокоиться, если после вакцинации котенок потеряет аппетит, станет вялым или повысится температура тела. Это нормальные реакции организма на вакцинацию. Однако, если симптомы сохраняются в течение длительного времени, необходимо обратиться к ветеринару для консультации.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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