Существует распространенное заблуждение о том, что кошки и собаки являются заклятыми врагами и соперничают за ресурсы.
Однако в реальной жизни нет ничего сложного в том, чтобы помирить этих двух домашних животных.
Главное здесь — это желание самого владельца. Самый простой способ — это привести котенка к взрослой собаке. Практически все породы собак положительно относятся к новому члену семьи. Сначала покажите котенка собаке, дайте им понюхать друг друга, возможно, держа малыша на руках. Вначале котенок может испытывать страх.
Повторяйте это несколько дней, обеспечивая "встречи".
Когда вы заметите, что котенок перестал шипеть и отталкивать собаку, можно позволить им быть в одной комнате под вашим присмотром. Кошке также будет интересно познакомиться со своим новым спутником.
Обычно уже через 7 дней животные могут начать дружить.
Чтобы собака не ревновала, продолжайте уделять внимание и время вашему "старому" питомцу — гуляйте, играйте и проявляйте любовь.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.