Как помирить кошку и собаку: простые шаги для гармоничного сосуществования

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Секрет успеха: как сблизить кошку и собаку без лишних хлопот

1:03
Зоосфера

Существует распространенное заблуждение о том, что кошки и собаки являются заклятыми врагами и соперничают за ресурсы.

Секрет успеха: как сблизить кошку и собаку без лишних хлопот
Фото: Unsplash by Krista Mangulsone krista is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако в реальной жизни нет ничего сложного в том, чтобы помирить этих двух домашних животных.

Главное здесь — это желание самого владельца. Самый простой способ — это привести котенка к взрослой собаке. Практически все породы собак положительно относятся к новому члену семьи. Сначала покажите котенка собаке, дайте им понюхать друг друга, возможно, держа малыша на руках. Вначале котенок может испытывать страх.

Повторяйте это несколько дней, обеспечивая "встречи".

Когда вы заметите, что котенок перестал шипеть и отталкивать собаку, можно позволить им быть в одной комнате под вашим присмотром. Кошке также будет интересно познакомиться со своим новым спутником.

Обычно уже через 7 дней животные могут начать дружить.

Чтобы собака не ревновала, продолжайте уделять внимание и время вашему "старому" питомцу — гуляйте, играйте и проявляйте любовь.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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