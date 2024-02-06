Владельцам кошек может показаться странным и непонятным, когда их домашний питомец начинает вести себя необычно.
Многие были бы поражены, проснувшись в середине ночи, чтобы обнаружить свою кошку, не отводящую от них взгляда ни на миг.
Поклонники загадок уверены, что это не лучший знак: кошка, по их мнению, чувствует отрицательную энергию или присутствие порчи. Кошки действительно логичны и последовательны в своих действиях, так что каждая странность имеет свое объяснение.
Исследователи установили, что чаще всего такое поведение наблюдается у молодых животных. Это объясняется тем, что у них недостаточно опыта совместного проживания с человеком.
Они не до конца осознают, кто такой этот "странный сосед", который кормит и заботится о них. Поэтому молодые кошки часто наблюдают за своими хозяевами, и ночное время не исключение.
Как только животное привыкает к совместному проживанию, ночные "наблюдения" со временем прекращаются.
Если вы живете с кошкой уже долгое время, то такое поведение можно объяснить тем, что ваш питомец искренне вас любит и просто наслаждается видом спящего хозяина.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.