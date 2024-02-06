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Ночные странности кошек: почему ваш питомец не отводит от вас взгляда

Загадочное поведение кошек: почему они ведут себя странно ночью

1:10
Зоосфера

Владельцам кошек может показаться странным и непонятным, когда их домашний питомец начинает вести себя необычно.

Загадочное поведение кошек: почему они ведут себя странно ночью
Фото: Соцсети Тейлор Свифт

Многие были бы поражены, проснувшись в середине ночи, чтобы обнаружить свою кошку, не отводящую от них взгляда ни на миг.

Поклонники загадок уверены, что это не лучший знак: кошка, по их мнению, чувствует отрицательную энергию или присутствие порчи. Кошки действительно логичны и последовательны в своих действиях, так что каждая странность имеет свое объяснение.

Исследователи установили, что чаще всего такое поведение наблюдается у молодых животных. Это объясняется тем, что у них недостаточно опыта совместного проживания с человеком.

Они не до конца осознают, кто такой этот "странный сосед", который кормит и заботится о них. Поэтому молодые кошки часто наблюдают за своими хозяевами, и ночное время не исключение.

Как только животное привыкает к совместному проживанию, ночные "наблюдения" со временем прекращаются.

Если вы живете с кошкой уже долгое время, то такое поведение можно объяснить тем, что ваш питомец искренне вас любит и просто наслаждается видом спящего хозяина.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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