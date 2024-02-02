Доминирование, нагрузка, поощрение: главные ошибки в дрессировке собак

Кинолог Голубев дал советы по правильной дрессировке собаки

0:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился советами по дрессировке собак, подчеркнув важность ненасильственных методов и понимания индивидуальных особенностей питомца.

Специалист рекомендует избегать постоянного доминирования и вмешательства в естественный характер собаки. Об этом сообщает Радио 1.

Голубев также подчеркнул, что в дрессировке важны четкие правила, поддерживаемые системой, и оценка питомцу для установления доверия. Он призвал к сбалансированной нагрузке и подчеркнул важность поощрения как ориентира для собаки.