Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские работодатели заинтересованы в иностранных сотрудниках из-за недостатка квалифицированного труда
Прокурора по делу Трампа заподозрили в попытке растраты
Простые конфеты из двух ингредиентов вкуснее магазинных
Эксперты рассказали, как часто нужно менять автомобильные шины
Олимпийская чемпионка Степанова раскритиковала посещаемость тюменского стадиона 
Фигурист Энберт считает, что в мужском фигурном катании смена поколений происходит потихоньку
Деми Мур дала совет семьям, в которых есть люди с деменцией
Обнаружены уникальные надписи 1912 года в томской больнице
Ученые нашли возможные причины внушительных размеров Анд
Доминирование, нагрузка, поощрение: главные ошибки в дрессировке собак

Кинолог Голубев дал советы по правильной дрессировке собаки

0:36
Зоосфера

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился советами по дрессировке собак, подчеркнув важность ненасильственных методов и понимания индивидуальных особенностей питомца.

Специалист рекомендует избегать постоянного доминирования и вмешательства в естественный характер собаки. Об этом сообщает Радио 1.

Голубев также подчеркнул, что в дрессировке важны четкие правила, поддерживаемые системой, и оценка питомцу для установления доверия. Он призвал к сбалансированной нагрузке и подчеркнул важность поощрения как ориентира для собаки.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Не отравляйте свой сад и огород: ни в коем случае не бросайте в компост эти отходы жизнедеятельности

Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.

Эффективное использование компостной ямы: советы для дачников
Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
Авокадо: шесть распространённых мифов, о которых стоит забыть
Сырость в погребе или подвале: несколько способов избавиться от нее надолго
Противостояние на границе Техаса обостряется в связи с начавшимися праймериз в США Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной Анжела Якубовская
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Бардак на столе как знак гения: ученые из Нидерландов раскрывают необычные признаки высокого интеллекта
В Германии забеспокоились из-за зависимости от поставок редких металлов из России
В Германии забеспокоились из-за зависимости от поставок редких металлов из России
Последние материалы
Деми Мур дала совет семьям, в которых есть люди с деменцией
Фигурист Энберт считает, что в мужском фигурном катании смена поколений происходит потихоньку
Обнаружены уникальные надписи 1912 года в томской больнице
Ученые нашли возможные причины внушительных размеров Анд
Российские войска штурмуют Авдеевку, прорвавшись на флангах
Врачи развеяли миф, что можно заработать рак от ношения бюстгальтера
Житель Бурятии угрожает взрывами в полицейских участках Петербурга
Стрельба на улице Омска: задержан стрелок, пострадавшему грозит тяжкое вредение здоровью
Как правильно мыть голову: инструкция и советы экспертов
Стилист Теплякова поделилась секретами удачной покупки зимнего пуховика
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников