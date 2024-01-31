Магазины, библиотеки: где могут жить бездомные животные

Животных вынуждают покидать места жительства в учреждениях из-за жалоб, но пользователи Интернета заступаются за них

0:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Истории о животных, которых приходится лишать привычных мест жительства из-за жалоб, вызывают отклик в сети. Один из случаев произошел с московским котом Маркизем, который жил в библиотеке, но был "уволен" после жалоб посетителей.

Как сообщает Москва24, аналогичные ситуации произошли с котом Сергеем из Зеленоградска и с собакой Филимоном из Химок. Пользователи социальных сетей активно поддерживают "уволенных" питомцев, выражая просьбы вернуть их на "рабочие места".

Несмотря на протесты, учреждения, поддавшись давлению, вынуждены были переместить животных. В некоторых случаях находится компромиссное решение, например, кот Сергей теперь живет в офисе магазина, а собака Филимон получит новую теплую будку на территории детского сада.