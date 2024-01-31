Кошачьи предпочтения: почему тусовщики и эмоциональные хозяева могут столкнуться с неприязнью пушистых друзей

Редко человек может быть обвинен в том, что не испытывает положительных эмоций к этим очаровательным созданиям. Кошки, в свою очередь, более избирательны в своих предпочтениях: существуют определенные типажи, которые не нравятся им по разным причинам.
Фото: Wikipedia by The U.S. National Archives
Однако "неприязнь" кошки всегда логична и проста: если вы изменяете свой образ жизни, кошка готова рассмотреть вас в качестве любимого хозяина.
Тусовщик. Если вы любите вечеринки и долгие поездки, не стоит заводить даже птичку: вопреки распространенному мнению, кошкам важна ваша присутствие в их жизни. Даже если не речь идет о любви, кошке нужно регулярно менять воду, ухаживать за лотком, пополнять миску с едой и играть.
Эмоциональный. Как и любое другое животное, кошка не любит громких звуков, ярких эмоциональных выражений и проявлений агрессии. Питомцу ближе к тихому и предсказуемому хозяину, с которым ей комфортно и спокойно.
Непонимающий. Кошка обладает своей психологией, которую важно учитывать. Не следует делать то, что ей не нравится, такое как тиски за живот, физическое воздействие или громкие выкрики. Перед тем, как завести животное, стоит внимательно обдумать свое решение, так как уход за кошкой требует ответственности.
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