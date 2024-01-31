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Правда или миф: раскрываем заблуждения о здоровье собак и их поведении

Раскрываем мифы: почему собаки едят необычные предметы и траву

1:47
Зоосфера

Владельцам домашних животных приходится сталкиваться с трудностями, поскольку их питомцы не могут выразить словами свое состояние и попросить о помощи.

Раскрываем мифы: почему собаки едят необычные предметы и траву
Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Поэтому ответственные хозяева должны обращать внимание на поведение и общее состояние своих любимцев.

Также усложняют жизнь распространенные заблуждения о здоровье собак, которые давно уже были опровергнуты.

Если пес употребляет необычные предметы в пищу, это не всегда свидетельствует о проблемах с его здоровьем.
Встречаются собаки, которые поедают различные неприглядные предметы, такие как камни, пластик, обувь или мебель, и это может происходить довольно часто.

Однако это не является признаком того, что животное в чем-то виновато. Причина этого странного поведения, вероятно, заключается в недостаточном внимании со стороны хозяина или неполноценном рационе.

Если животное поедает траву, это не обязательно означает, что оно заболело.
Многие люди, увидев, как их собаки едят траву, тут же начинают беспокоиться о состоянии здоровья питомца. Однако этот обычай уходит корнями в древность, от предков — волков, и собаки едят траву на инстинктивном уровне, не всегда связанном с болезнью.

Если пес просто лежит, это не всегда свидетельствует о проблемах со здоровьем.
Некоторые владельцы собак убеждены, что их питомцы должны быть всегда активными и веселыми, поэтому если собака вдруг просто лежит, им кажется, что с ней что-то не так.

На самом деле, собаки много спят, как и любые другие животные, и здоровый пес может проводить в пассивном отдыхе от 12 до 14 часов в день. Кроме того, после пробуждения ему нужно предоставить развлечения, поскольку игра в одиночку может быть скучной.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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