Рычание собаки: разгадываем тайны поведения вашего питомца

Понимаем язык собак: что означает рычание и как реагировать

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если у вас нет опыта общения с собаками, рычание может показаться весьма агрессивным из-за звука, который, казалось бы, носит угрожающий оттенок.

Фото: Wikipedia by Wasif Sajjad Kashmiri is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако, если вы знаете животных, то осознаете, что рычание не всегда свидетельствует о агрессии — собака может напрягаться без предварительного предупреждения и атаковать без дополнительных пояснений.

Так что же означает рычание собаки?