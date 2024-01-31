Рычание собаки: разгадываем тайны поведения вашего питомца

Если у вас нет опыта общения с собаками, рычание может показаться весьма агрессивным из-за звука, который, казалось бы, носит угрожающий оттенок.
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Однако, если вы знаете животных, то осознаете, что рычание не всегда свидетельствует о агрессии — собака может напрягаться без предварительного предупреждения и атаковать без дополнительных пояснений.
Так что же означает рычание собаки?
Неудобство и дискомфорт. Возможно, ваш пес просто чувствует себя неудобно в новом ошейнике, одежде или вам невзначай надавили на него. Просто обратите внимание на момент рычания, и все станет ясно.
Ревность. Когда животное рычит и лает на ваших друзей или знакомых, причина может быть простой — собака просто ревнует "своего" человека, не желая делить его внимание со всем окружающим миром. Дайте понять своему питомцу, что вы его любите — погладьте его, например, во время общения с друзьями.
"Не трогай, это мое!". У собаки может быть инстинкт собственника, и она может не хотеть делиться своими вещами, даже с вами. Например, это может произойти, когда пес ест, а вы в это время прикасаетесь к его миске. Любимец просто боится, что вы планируете отнять у него еду.
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