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Наблюдение за физиологическими изменениями: определение беременности у собаки

Как определить беременность у собаки: ключевые признаки и изменения на ранних этапах

1:13
Зоосфера

Определение беременности у собаки на ранних этапах может быть непростой задачей даже для самого внимательного владельца. Тем не менее, эксперты выделили несколько ключевых признаков, на которые стоит обратить внимание.

Первым индикатором может служить наблюдение за физиологическими изменениями. Если ваша собака стала беременной, вы можете заметить небольшие слизистые выделения, которые обычно появляются примерно через месяц после случки. При наличии возможного оплодотворения месяц назад также стоит обратить внимание на изменения в размере сосков, которые могут увеличиться и приобрести более яркий оттенок. 

Токсикоз, проявляющийся в виде тошноты и рвоты, характерен для собак на ранних стадиях беременности, аналогично тому, как это бывает у женщин. Однако, если вы уже уверены в беременности собаки, но отсутствует тошнота или рвота, это может быть признаком нарушений в организме животного, и следует немедленно обратиться к ветеринарному специалисту.

С 35-го дня беременности собака начнет активно набирать вес, что будет трудно не заметить. К моменту предстоящих родов она может увеличить свой вес практически на половину от исходной массы.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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