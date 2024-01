ллергия на кошек: разгадайте загадку с гипоаллергенными породами и сделайте правильный выбор

Среди всех домашних животных кошки считаются основным источником аллергенов. Главной причиной аллергии не является шерсть, а особый белок, выделяемый организмом этих милых созданий.

Фото: commons.wikimedia. org by Dmitry Makeev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International