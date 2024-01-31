ллергия на кошек: разгадайте загадку с гипоаллергенными породами и сделайте правильный выбор

Секреты антиаллергенных кошек: познакомьтесь с породами, которые несут меньше риска вызвать негативные реакции

Среди всех домашних животных кошки считаются основным источником аллергенов. Главной причиной аллергии не является шерсть, а особый белок, выделяемый организмом этих милых созданий.

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Однако существуют гипоаллергенные породы кошек, которые в малых количествах выделяют этот вредный белок. В настоящее время полностью безопасных для аллергиков домашних питомцев пока не существует.

Порода сфинкс считается наиболее антиаллергенной из всех. Это объясняется не только отсутствием шерсти у этих кошек, но и тем, что их редкий подшерсток, как правило, безвреден для людей. Однако следует отметить, что жировые и потовые секреты, выделяемые сфинксами, могут вызвать негативную реакцию организма. Регулярный уход за животным может помочь избежать аллергии на эти вещества.

Петерболд — это элегантная порода кошек, выведенная в Санкт-Петербурге в 1996 году. Ее предками считаются сфинксы и ориентальные кошки — две антиаллергенные породы. Чтобы избежать аллергических реакций, петерболдов рекомендуется купать два раза в неделю, так как они подвержены интенсивному потоотделению. Иногда человеческий организм может негативно реагировать на вещества в слюне этой породы.

Корниш-рекс и девон-рекс, занимающие третье место в антиаллергенном рейтинге, характеризуются короткой шерстью, требующей особого ухода. Регулярное мытье этих питомцев не реже двух раз в неделю и внимание к гигиене их ушей могут помочь предотвратить накопление веществ, способных вызвать аллергию.