Секреты кошачьего комфорта: почему они предпочитают лежать на спине в разных ситуациях

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Кошачьи позы: почему вытягивание на спине является особенным знаком счастья питомца

1:02
Зоосфера

Часто можно наблюдать кошек в разнообразных позах, которые нам кажутся необычными и даже не слишком удобными.

Кошачьи позы: почему вытягивание на спине является особенным знаком счастья питомца
Фото: Own work by Kitten1234wiki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Любому человеку известно, что кошки обожают валяться на спине.

Но в чем причина этого поведения? Очевидно, не в повышенном уровне комфорта. Вот несколько возможных объяснений:

  • Когда в помещении или на улице слишком жарко, и кошке лень искать более прохладное место, она просто устраивается на спине, вытягивает лапки, что обеспечивает естественное охлаждение.
  • Когда кошка лежит на спине и проявляет игривое настроение, это может указывать на ее готовность провести время в играх и других развлечениях в вашем обществе.
  • Иногда кошка просто может показывать, что довольна своей жизнью, выставляя свой живот. Это также может быть ярким проявлением доверия к своему хозяину.

Таким образом, в любом случае это свидетельство того, что кошка наслаждается жизнью в вашем обществе. Если в помещении слишком жарко, старайтесь снизить температуру для комфорта вашего питомца.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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