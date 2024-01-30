Частые проблемы владельцев собак: почему питомец ведет себя по-разному дома и на улице

Опыт и активность: влияние прогулок на поведение вашей собаки

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы собак сталкиваются с такой ситуацией: у них дома живет милый и послушный пес, а на улице он ведет себя так, будто его "заменило" неизвестное животное, которое просто игнорирует своего хозяина.

Фото: Wikipedia by Dirk Vorderstraße is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эта проблема встречается довольно часто. Особенно она характерна для совсем молодых собак. Причина заключается в том, что дома пес находится в знакомой обстановке, где отвлекающие факторы минимизированы. На улице же животное может быть отвлечено чем угодно.

Когда у собаки ограниченный опыт, она может удивляться многим вещам. Поэтому не удивительно, если в первый год воспитания она проигнорирует команду.

Если ваш пес уже не "малыш", проблема может заключаться в недостаточном количестве прогулок. Из-за недостатка физической активности собака может просто наслаждаться редкой прогулкой и стараться игнорировать скучные команды, которые пытается ей дать человек.