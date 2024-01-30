Безопасность собак: опасные растения, которые могут стать угрозой для вашего питомца и как этого избежать

Защитите своего пса: разбираемся с каштанами, яблоками и другими опасными растениями для здоровья собак

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мало кто осведомлен о том, что существуют растения, которые представляют опасность для собак. Они содержат ядовитые вещества и могут нанести значительный вред здоровью наших четвероногих друзей.

Фото: Unsplash by Joe Caione

Принимайте все необходимые меры, чтобы ваш пес не мог взаимодействовать с этими природными опасностями.

Каштаны и семечки яблок . Многие владельцы собак предпочитают использовать простые предметы для игр с питомцами вместо стандартных мячей. Летом и осенью часто используются каштаны и яблоки. Однако следует помнить, что каштаны могут быть вредными для животных, а семечки яблок могут вызвать проблемы с дыханием и даже привести к коллапсу.

. Многие владельцы собак предпочитают использовать простые предметы для игр с питомцами вместо стандартных мячей. Летом и осенью часто используются каштаны и яблоки. Однако следует помнить, что каштаны могут быть вредными для животных, а семечки яблок могут вызвать проблемы с дыханием и даже привести к коллапсу. Картошка и луковицы крокуса . Все виды растений семейства пасленовых, включая картошку, являются токсичными для собак. Токсичные вещества также присутствуют в луковицах крокусов. Не допускайте, чтобы ваши собаки копали их.

. Все виды растений семейства пасленовых, включая картошку, являются токсичными для собак. Токсичные вещества также присутствуют в луковицах крокусов. Не допускайте, чтобы ваши собаки копали их. Бузина и тис . Иногда собаки любят грызть ветки растений, особенно зубастыми предметами. Среди всех растений в саду наиболее опасными для собак являются плоды тиса. Также не стоит позволять животным пробовать ягоды бузины.

. Иногда собаки любят грызть ветки растений, особенно зубастыми предметами. Среди всех растений в саду наиболее опасными для собак являются плоды тиса. Также не стоит позволять животным пробовать ягоды бузины. Вишня, груша и персик. Никогда не предлагайте вашему питомцу фрукты, такие как груши, персики и вишни, даже если он их обожает. Семечки содержат токсичные вещества, а мякоть фруктов может вызвать диарею, тошноту и даже привести к смертельным последствиям для собаки.