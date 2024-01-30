Тщательный уход и правильное питание: как обеспечить здоровье вашего домашнего кролика

Здоровое питание для кроликов: как правильно выбрать корм для вашего пушистого питомца

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние кролики являются одними из наиболее милых домашних питомцев, но вместе с тем требуют особенно тщательного ухода, особенно в отношении их питания.

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Очень важно правильно выбрать корм для кролика, учитывая особенности его пищеварительной системы. Пища для декоративных и карликовых кроликов должна содержать несколько компонентов. Прежде всего, важны грубые корма, такие как сено и ветки, которые обеспечивают хорошую жевательную нагрузку.

Рацион домашнего кролика также следует разнообразить более мягкими продуктами, такими как свежие травы, овощи, силос, свежие листья и фрукты.

Для полноценного питания декоративного кролика необходимо включить концентрированные корма, такие как комбикорм и отруби.

И, наконец, важно добавлять в рацион витаминные и минеральные добавки, чтобы обеспечить кролику все необходимые питательные вещества. Следует уделить внимание также комбикорму, отрубям и подобным продуктам при составлении правильного рациона для вашего пушистого друга.