Секрет сбалансированного рациона: забота о здоровье вашего питомца

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Поддержание оптимального веса собаки: рекомендации и предостережения

1:29
Зоосфера

Иногда любовь к собаке и стремление побаловать ее лучшими угощениями могут привести к серьезным проблемам с ее здоровьем, особенно в случае избыточного веса.

Поддержание оптимального веса собаки: рекомендации и предостережения
Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Специалисты предостерегают от данной проблемы и предоставляют рекомендации по ее предотвращению.

Питание человека и собаки существенно различается. В отличие от людей, собаки редко могут себе отказывать от вредной пищи или избыточных порций. Поэтому поддержание сбалансированного рациона и правильного режима питания становится ключевой задачей для каждого владельца четвероногого друга. Необходимость постоянного контроля за питомцем не всегда возможна, поэтому забота о том, чтобы собака не поедала лишнего, должна быть предусмотрена заранее. Не рекомендуется оставлять еду в свободном доступе, за исключением редких случаев, таких как долгое отсутствие хозяина или беременность самки. Важно не поддаваться собачьему взгляду и умоляющим просьбам вашего питомца. Ему следует предоставлять только необходимое количество пищи для поддержания оптимальной массы тела, особенно если речь идет о взрослом питомце.

Регулируйте дневную норму корма в случае небольшого избыточного веса или, наоборот, легкой худобы у вашей собаки. Однако следует помнить, что вес может изменяться в зависимости от активности питомца. Поэтому для большей уверенности в принятии решения о коррекции рациона или нормы питания рекомендуется консультироваться со специалистом.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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