Избегая негатива: как прошлый опыт влияет на кошачью доверчивость

Индивидуальность кошек: почему некоторые предпочитают держаться на расстоянии

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Не каждая кошка становится ласковой и послушной; многие предпочитают сохранять дистанцию и проявлять холодность по отношению к людям. Многие владельцы волнуются, так как надеялись найти в своем питомце верного друга и компаньона.

Фото: openverse by cat-observer is licensed under CC BY 2.0

Однако у некоторых кошек полностью отсутствует нежность. Обычно за этим стоит одна из пяти основных причин:

Индивидуальный характер . Как и у любого живого существа, у кошек есть своя уникальная личность. Важно уважать выбор питомца и не навязывать свою привязанность.

. Как и у любого живого существа, у кошек есть своя уникальная личность. Важно уважать выбор питомца и не навязывать свою привязанность. Породовые особенности . Существуют породы кошек, предназначенные для хозяев, которые не стремятся проводить много времени с животными. Эти кошки могут привыкнуть к простому наблюдению за красотой и грациозностью животных.

. Существуют породы кошек, предназначенные для хозяев, которые не стремятся проводить много времени с животными. Эти кошки могут привыкнуть к простому наблюдению за красотой и грациозностью животных. Отсутствие социализации . Котенок учится взаимодействовать с миром в раннем возрасте. Мама-кошка обучает его использовать лоток и точить когти, а заводчики должны привить ему привычку к ласкам и прикосновениям.

. Котенок учится взаимодействовать с миром в раннем возрасте. Мама-кошка обучает его использовать лоток и точить когти, а заводчики должны привить ему привычку к ласкам и прикосновениям. Отсутствие эмпатии . Для того чтобы кошка полностью раскрылась, необходимо установить с ней крепкую эмоциональную связь.

. Для того чтобы кошка полностью раскрылась, необходимо установить с ней крепкую эмоциональную связь. Негативный опыт. Если взрослое животное пережило агрессивное обращение со стороны предыдущих владельцев, оно может быть неохотно устанавливать контакт самостоятельно.