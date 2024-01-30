Избегая негатива: как прошлый опыт влияет на кошачью доверчивость

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Индивидуальность кошек: почему некоторые предпочитают держаться на расстоянии

1:18
Зоосфера

Не каждая кошка становится ласковой и послушной; многие предпочитают сохранять дистанцию и проявлять холодность по отношению к людям. Многие владельцы волнуются, так как надеялись найти в своем питомце верного друга и компаньона.

Индивидуальность кошек: почему некоторые предпочитают держаться на расстоянии
Фото: openverse by cat-observer is licensed under CC BY 2.0

Однако у некоторых кошек полностью отсутствует нежность. Обычно за этим стоит одна из пяти основных причин:

  • Индивидуальный характер. Как и у любого живого существа, у кошек есть своя уникальная личность. Важно уважать выбор питомца и не навязывать свою привязанность.
  • Породовые особенности. Существуют породы кошек, предназначенные для хозяев, которые не стремятся проводить много времени с животными. Эти кошки могут привыкнуть к простому наблюдению за красотой и грациозностью животных.
  • Отсутствие социализации. Котенок учится взаимодействовать с миром в раннем возрасте. Мама-кошка обучает его использовать лоток и точить когти, а заводчики должны привить ему привычку к ласкам и прикосновениям.
  • Отсутствие эмпатии. Для того чтобы кошка полностью раскрылась, необходимо установить с ней крепкую эмоциональную связь.
  • Негативный опыт. Если взрослое животное пережило агрессивное обращение со стороны предыдущих владельцев, оно может быть неохотно устанавливать контакт самостоятельно.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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