Избегая негатива: как прошлый опыт влияет на кошачью доверчивость

Не каждая кошка становится ласковой и послушной; многие предпочитают сохранять дистанцию и проявлять холодность по отношению к людям. Многие владельцы волнуются, так как надеялись найти в своем питомце верного друга и компаньона.
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Однако у некоторых кошек полностью отсутствует нежность. Обычно за этим стоит одна из пяти основных причин:
Индивидуальный характер. Как и у любого живого существа, у кошек есть своя уникальная личность. Важно уважать выбор питомца и не навязывать свою привязанность.
Породовые особенности. Существуют породы кошек, предназначенные для хозяев, которые не стремятся проводить много времени с животными. Эти кошки могут привыкнуть к простому наблюдению за красотой и грациозностью животных.
Отсутствие социализации. Котенок учится взаимодействовать с миром в раннем возрасте. Мама-кошка обучает его использовать лоток и точить когти, а заводчики должны привить ему привычку к ласкам и прикосновениям.
Отсутствие эмпатии. Для того чтобы кошка полностью раскрылась, необходимо установить с ней крепкую эмоциональную связь.
Негативный опыт. Если взрослое животное пережило агрессивное обращение со стороны предыдущих владельцев, оно может быть неохотно устанавливать контакт самостоятельно.
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