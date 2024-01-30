Под наблюдением: как забота хозяев может предотвратить опасности для собак в городской среде

Охотничий инстинкт: почему без поводка собаки могут преследовать кошек и как этого избежать

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Для каждого обладателя собаки утрата своего четвероногого друга становится настоящим испытанием.

Фото: Openverse by ressaure is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Одинокое животное, оставшееся без присмотра в городе, подвергается серьезным опасностям — возможны нападения людей или других собак. Кроме того, существует риск, что собака попадет под колеса автомобиля, поскольку забота хозяина не всегда способна удержать ее от пересечения дороги на красный свет.

Инстинкт охотника . В случае прогулки без поводка всегда существует вероятность того, что пес начнет преследовать кошку. Это не связано с отсутствием воспитания; дома у собаки может быть своя кошка, к которой у нее есть особая привязанность. На улице же собака может проявить интерес к другому животному, и как только кошка начнет бежать, оживает охотничий инстинкт, заставляющий собаку преследовать "добычу".

. В случае прогулки без поводка всегда существует вероятность того, что пес начнет преследовать кошку. Это не связано с отсутствием воспитания; дома у собаки может быть своя кошка, к которой у нее есть особая привязанность. На улице же собака может проявить интерес к другому животному, и как только кошка начнет бежать, оживает охотничий инстинкт, заставляющий собаку преследовать "добычу". Брачный период . Владельцам нестерилизованных домашних питомцев всегда сложно в период половой активности. Самцы и самки проявляют повышенный интерес друг к другу, девочки могут пытаться уйти в поисках партнера, в то время как самцы следуют за запахом течки.

. Владельцам нестерилизованных домашних питомцев всегда сложно в период половой активности. Самцы и самки проявляют повышенный интерес друг к другу, девочки могут пытаться уйти в поисках партнера, в то время как самцы следуют за запахом течки. Одиночество. К сожалению, это неизбежная правда: многие собаки покидают дом только для того, чтобы умереть в одиночестве. Этот странный обычай унаследован от их древних предков — волков.