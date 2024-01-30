Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Москве растёт доля ищущих квартиры самостоятельно
Кардиолог рассказал о наиболее полезном для здоровья сердца продукте
ТАСС сообщил о споре кандидатов в президенты Финляндии из-за звонка Путина
Ксения Бородина показала, как отдыхает на горнолыжном курорте
Японская, китайская и корейская косметика: какие азиатские бренды стоит покупать в России
Пшённая каша с тыквой на молоке: вкусный и полезный завтрак в оранжевых тонах
Японский лунный модуль SLIM заработал после нештатной посадки
Гражданин Армении устроил погром у памятника детям блокадного Ленинграда
Российские туристы проявляют большой интерес к Эгейскому побережью Турции
Под наблюдением: как забота хозяев может предотвратить опасности для собак в городской среде

Охотничий инстинкт: почему без поводка собаки могут преследовать кошек и как этого избежать

1:22
Зоосфера

Для каждого обладателя собаки утрата своего четвероногого друга становится настоящим испытанием.

Охотничий инстинкт: почему без поводка собаки могут преследовать кошек и как этого избежать
Фото: Openverse by ressaure is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Одинокое животное, оставшееся без присмотра в городе, подвергается серьезным опасностям — возможны нападения людей или других собак. Кроме того, существует риск, что собака попадет под колеса автомобиля, поскольку забота хозяина не всегда способна удержать ее от пересечения дороги на красный свет.

  • Инстинкт охотника. В случае прогулки без поводка всегда существует вероятность того, что пес начнет преследовать кошку. Это не связано с отсутствием воспитания; дома у собаки может быть своя кошка, к которой у нее есть особая привязанность. На улице же собака может проявить интерес к другому животному, и как только кошка начнет бежать, оживает охотничий инстинкт, заставляющий собаку преследовать "добычу".
  • Брачный период. Владельцам нестерилизованных домашних питомцев всегда сложно в период половой активности. Самцы и самки проявляют повышенный интерес друг к другу, девочки могут пытаться уйти в поисках партнера, в то время как самцы следуют за запахом течки.
  • Одиночество. К сожалению, это неизбежная правда: многие собаки покидают дом только для того, чтобы умереть в одиночестве. Этот странный обычай унаследован от их древних предков — волков.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Солнечная вспышка высокого класса нарушила радиосвязь на Земле

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце
Пять эффективных упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе
Попрощайтесь с жиром на животе: пять лучших упражнений помогут в этом
Урожай лука, которого не ожидали, получите от использования копеечного средства при замачивании севка
Коррозия, утечка масла, поломки: как понять, что пора продавать свой автомобиль
Истребителю F-16 50 лет: как Falcon превратился из неудачника в основную машину НАТО Дмитрий Плотников Версия гибели российского Ил-76 под Белгородом: виноват ЗРК "Пэтриот", установленный на ж/д платформе Андрей Николаев В Центральном доме офицеров проходит выставка "И грянул салют над Невою!" Анжела Якубовская
Простой и эффективный народный метод проращивания семян заменит дорогостоящие препараты
Три мифа о механической коробке передач: факты, которые стоит знать каждому водителю
В Нидерландах поразились желанию Латвии прекратить транзит российского зерна
В Нидерландах поразились желанию Латвии прекратить транзит российского зерна
Последние материалы
Российские туристы проявляют большой интерес к Эгейскому побережью Турции
В Харьковской области армией России уничтожена нефтебаза
Блинкен признал, что власти США заметили последствия отсутствия военной помощи Украине на поле боя
Посол Келин: Трасс выбежала из кабинета во время разговора об СВО
Охотничий инстинкт: почему без поводка собаки могут преследовать кошек и как этого избежать
Диетолог Редина рассказала, почему сахарозаменители опасны для детей
Распространённые ошибки в тренажёрном зале
Реальный расход топлива Kia Rio и Hyundai Solaris: что говорят отзывы владельцев
10 ответов на самые популярные вопросы о менструальных чашах
Врач Волкова: эти 3 продукта точно нельзя себе запрещать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников