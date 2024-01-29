Как подружить собаку с ребёнком: советы кинологов

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился советами по тому, как правильно знакомить детей с домашней собакой.
Голубев подчеркнул важность обучения детей правилам общения с питомцами, объяснения о том, как взаимодействовать с собакой и какие сигналы подает животное. Родители должны научить детей уважению к личному пространству собаки и пониманию ее языка тела. Об этом сообщает Радио 1.
Голубев также подчеркнул важность обучения детей тому, как правильно вести себя во время приема пищи у собаки, чтобы избежать агрессивного поведения питомца.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.