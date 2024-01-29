Как подружить собаку с ребёнком: советы кинологов

Кинолог Голубев рассказал о том, как правильно знакомить детей с домашней собакой

0:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился советами по тому, как правильно знакомить детей с домашней собакой.

Фото: flickr. com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Голубев подчеркнул важность обучения детей правилам общения с питомцами, объяснения о том, как взаимодействовать с собакой и какие сигналы подает животное. Родители должны научить детей уважению к личному пространству собаки и пониманию ее языка тела. Об этом сообщает Радио 1.

Голубев также подчеркнул важность обучения детей тому, как правильно вести себя во время приема пищи у собаки, чтобы избежать агрессивного поведения питомца.