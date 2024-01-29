Золотые правила: почему питание и сон важны для формирования характера вашей собак

Ни одно животное не может стать избалованным само по себе; ключевое значение имеет качественное воспитание.
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Воспитание собаки наиболее эффективно проводить в раннем детстве, поскольку именно в этот период закладываются основы.
Исправление поведения взрослой собаки представляет собой гораздо более сложную задачу.
Питание: Пес должен есть первым. Хотя человек иногда считает свою собаку членом семьи, которого нужно баловать в первую очередь, важно помнить, что питомец все же остается животным. Несмотря на долгие годы совместной жизни с людьми, собаки по-прежнему следуют правилам волчьей стаи, где вожак ест первым. Поэтому лучше поесть сами перед тем, как кормить собаку.
Сон: Спать с вами. Согласно "волчьим правилам", лидеру стаи полагается самое комфортное и безопасное место для сна. Хотя ваши постельные привычки могут быть сложными для вашего щенка, важно приучить его спать отдельно уже с ранних лет.
Проявление нежности: Необходимо проявлять к собаке некоторую строгость, чтобы избежать того, чтобы пес приравнял нежность хозяина к слабости. Это может привести к проблемам в поведении и доминированию животного.
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