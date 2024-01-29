Ласковый кот или самостоятельная кошка: как правильно выбрать пол для создания идеального союза

Коты и кошки: как различия в поведении влияют на выбор пола при заведении домашнего питомца

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда мы решаем завести домашнего представителя кошачьей семьи, встает вопрос о выборе пола нашего будущего любимца.

Известно, что характер и поведение котов и кошек значительно отличаются. Коты обычно становятся более ласковыми компаньонами, ценящими нежность хозяина как настоящий дар. В ответ они проявляют свои лучшие качества. Кошки также могут быть ласковыми, но обычно проявляют нежность только тогда, когда им что-то нужно от вас.

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Если вы проживаете в частном доме или на даче, то, возможно, стоит выбрать кошку: они обладают отличными охотничьими навыками и могут эффективно защищать дом от мелких грызунов.

Коты более привязаны к человеку и могут следовать за хозяином, подобно собакам, буквально везде. В то время как кошки являются очень независимыми и свободолюбивыми.

Кошки обычно более активны и предпочитают активные игры, в то время как мальчики чаще склонны к отдыху и сну.

Если вы против стерилизации, стоит быть готовым к тому, что кот время от времени может проявлять агрессивное поведение.