Когда мы решаем завести домашнего представителя кошачьей семьи, встает вопрос о выборе пола нашего будущего любимца.
Известно, что характер и поведение котов и кошек значительно отличаются. Коты обычно становятся более ласковыми компаньонами, ценящими нежность хозяина как настоящий дар. В ответ они проявляют свои лучшие качества. Кошки также могут быть ласковыми, но обычно проявляют нежность только тогда, когда им что-то нужно от вас.
Если вы проживаете в частном доме или на даче, то, возможно, стоит выбрать кошку: они обладают отличными охотничьими навыками и могут эффективно защищать дом от мелких грызунов.
Коты более привязаны к человеку и могут следовать за хозяином, подобно собакам, буквально везде. В то время как кошки являются очень независимыми и свободолюбивыми.
Кошки обычно более активны и предпочитают активные игры, в то время как мальчики чаще склонны к отдыху и сну.
Если вы против стерилизации, стоит быть готовым к тому, что кот время от времени может проявлять агрессивное поведение.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.