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Колесо и клетка: необычные требования африканских декоративных ежей к своему дому

Африканский еж в доме: как обеспечить комфорт и безопасность своему необычному другу

1:14
Зоосфера

Еж — необычный домашний питомец, требующий особого внимания к условиям его содержания. Чтобы обеспечить комфорт и беззаботность жизни ежа в вашем доме, важно ознакомиться с соответствующими правилами.

Африканский еж в доме: как обеспечить комфорт и безопасность своему необычному другу
Фото: Wikipedia by Yuriy75 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для размещения африканского декоративного ежа в доме рекомендуется выбрать данную породу, так как уход за ними требует особого внимания. Прежде всего, важно предотвратить возможность побега или потеряться ежа на улице при прогулке, так как эти питомцы не способны выживать в дикой природе, в отличие от своих лесных собратьев.

Следует помнить, что ежи являются ночными животными и, несмотря на их миниатюрный размер, они могут быть шумными. Подготовьтесь к тому, что можете просыпаться от звука маленьких лапок по паркету.

Для обеспечения комфортного существования ежу необходима клетка с подстилкой и специальным колесом, которое позволит ему расходовать энергию. Важно выбирать колесо с монолитным ободом, чтобы избежать травмирования лапок.

Еда для ежа отличается от обычных домашних питомцев, таких как яблоки или молоко. Африканские декоративные ежи предпочитают питаться червями, тараканами и мясом, поскольку они являются хищниками.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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