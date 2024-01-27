Кошачьи намеки: как расшифровать знаки, которые говорят о том, что вашему питомцу нужно внимание

Идея о том, что кошки предпочитают гулять в одиночестве и не нуждаются во внимании человека, является всего лишь стереотипом. В течение многих веков существования кошек и людей, мы не только стали соседями, но и подружились.
Конечно, кошке не требуется столько внимания, сколько собаке, однако это не означает, что ей вообще не нужно внимание. Вот несколько способов, которыми кошка выражает свою потребность в общении:
1. Подходит к вам, метаясь под ногами. Кошка хорошо осознает, что рискует, так как человек может быть не готов к такому проявлению заботы. Таким образом, кошка "намекает" вам, что пришло время провести вместе.
2. Подходит и смотрит. Не нужно искать загадки в взгляде кошки — она просто скучает и любуется вашим присутствием.
3. Проказничает. В сложных случаях кошке не остается другого выбора, кроме как создать хаос в доме. Отрицательное внимание становится для нее своеобразной целью.
4. Мяукает по ночам. Если вы уделяли ей мало внимания днем, она может пытаться компенсировать это в ночное время.
5. Следует за вами. Когда кошка становится вашим "хвостиком", это явный намек — она мечтает провести с вами больше времени.
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.