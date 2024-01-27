Кошачьи намеки: как расшифровать знаки, которые говорят о том, что вашему питомцу нужно внимание

Тайны кошачьего общения: как кошки выражают свою потребность в внимании

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Идея о том, что кошки предпочитают гулять в одиночестве и не нуждаются во внимании человека, является всего лишь стереотипом. В течение многих веков существования кошек и людей, мы не только стали соседями, но и подружились.

Конечно, кошке не требуется столько внимания, сколько собаке, однако это не означает, что ей вообще не нужно внимание. Вот несколько способов, которыми кошка выражает свою потребность в общении:

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1. Подходит к вам, метаясь под ногами. Кошка хорошо осознает, что рискует, так как человек может быть не готов к такому проявлению заботы. Таким образом, кошка "намекает" вам, что пришло время провести вместе.

2. Подходит и смотрит. Не нужно искать загадки в взгляде кошки — она просто скучает и любуется вашим присутствием.

3. Проказничает. В сложных случаях кошке не остается другого выбора, кроме как создать хаос в доме. Отрицательное внимание становится для нее своеобразной целью.

4. Мяукает по ночам. Если вы уделяли ей мало внимания днем, она может пытаться компенсировать это в ночное время.

5. Следует за вами. Когда кошка становится вашим "хвостиком", это явный намек — она мечтает провести с вами больше времени.