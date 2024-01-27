Избегайте ошибок: советы по воспитанию взрослой собаки и устранению нежелательного поведения

Как исправить неприемлемое поведение у взрослой собаки: эффективные советы от кинологов

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваша взрослая собака начинает проявлять неприемлемое поведение, это может быть следствием проблем в процессе ее воспитания в молодости. Применение строгих запретов и наказаний в данной ситуации неэффективно.

Фото: Wikipedia by jude is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако, существует несколько советов от кинологов, которые могут помочь исправить ситуацию.

Когда ваш питомец ведет себя нежелательным образом, избегайте резкости и серьезности в своей реакции. Это может вызвать обратный эффект, и собака начнет вести себя еще хуже. Более эффективным подходом является мягкое выражение недовольства и поощрение послушания, подчеркивая удовлетворение от правильного поведения.

Иногда собаки могут нарушать режим питания или проявлять нежелательное поведение во время прогулок. Важно не поддаваться на жалобную мимику и просящие взгляды. Игнорирование такого поведения является более эффективным, чем кричать или сердиться. Требуется терпение, и возможно, придется систематически игнорировать плохие привычки, чтобы избавиться от них.

Если ваш питомец игнорирует ваши команды, важно стать для него авторитетом. Используйте индивидуальный подход, при необходимости демонстрируя жесткость. В процессе кормления покажите собаке, кто является хозяином, и требуйте выполнения команды в строгой форме. Поощряйте послушание наградой еды, подчеркивая, что правила устанавливаете вы.

Согласуйте правила реагирования на неприемлемое поведение с другими членами семьи. Важно, чтобы все были нацелены на общий результат, исключив ситуации, когда кто-то из семьи наказывает, а другие проявляют снисходительность или закрывают глаза на проступки. Только так совместные усилия могут сделать совместную жизнь с четвероногим другом комфортной и приятной.