Избегайте ошибок: советы по воспитанию взрослой собаки и устранению нежелательного поведения

Если ваша взрослая собака начинает проявлять неприемлемое поведение, это может быть следствием проблем в процессе ее воспитания в молодости. Применение строгих запретов и наказаний в данной ситуации неэффективно.
Однако, существует несколько советов от кинологов, которые могут помочь исправить ситуацию.
Когда ваш питомец ведет себя нежелательным образом, избегайте резкости и серьезности в своей реакции. Это может вызвать обратный эффект, и собака начнет вести себя еще хуже. Более эффективным подходом является мягкое выражение недовольства и поощрение послушания, подчеркивая удовлетворение от правильного поведения.
Иногда собаки могут нарушать режим питания или проявлять нежелательное поведение во время прогулок. Важно не поддаваться на жалобную мимику и просящие взгляды. Игнорирование такого поведения является более эффективным, чем кричать или сердиться. Требуется терпение, и возможно, придется систематически игнорировать плохие привычки, чтобы избавиться от них.
Если ваш питомец игнорирует ваши команды, важно стать для него авторитетом. Используйте индивидуальный подход, при необходимости демонстрируя жесткость. В процессе кормления покажите собаке, кто является хозяином, и требуйте выполнения команды в строгой форме. Поощряйте послушание наградой еды, подчеркивая, что правила устанавливаете вы.
Согласуйте правила реагирования на неприемлемое поведение с другими членами семьи. Важно, чтобы все были нацелены на общий результат, исключив ситуации, когда кто-то из семьи наказывает, а другие проявляют снисходительность или закрывают глаза на проступки. Только так совместные усилия могут сделать совместную жизнь с четвероногим другом комфортной и приятной.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.