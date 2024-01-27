екреты безопасного общения с кошками: пять болезней, которые важно знать владельцам

Владельцы кошек с удовольствием демонстрируют свою привязанность к своим питомцам, выражая любовь "по-человечески": обнимают, целуются и спят в одной постели.
Однако не всем известно, что даже домашние коты могут стать источником различных инфекций.
Вот несколько заболеваний, которые можно подхватить от кошек:
1. Заражение: При укусах или царапинах кошки существует риск передачи болезнетворных микроорганизмов в кровь. Чтобы избежать неприятных последствий, всегда следует обрабатывать поврежденные участки кожи.
2. Токсоплазмоз: Беременным следует избегать чистки кошачьего лотка, так как токсоплазмоз может быть опасен для здоровья будущего ребенка. Рекомендуется также убирать за питомцем в перчатках.
3. Лишай: Это заболевание чаще встречается у уличных кошек, поэтому стоит быть осторожным при контакте с бездомными животными. Если ваша домашняя кошка иногда гуляет на улице, рекомендуется прививка от различных заболеваний.
4. Гельминтоз: Несмотря на любовь к кошке, важно соблюдать правила личной гигиены. После контакта с питомцем рекомендуется тщательно мыть руки. Также следует регулярно применять препараты от паразитов.
5. Чесотка: Домашние кошки могут заразиться этим заболеванием на улице и передать его человеку. Поэтому важно быть осторожным и не выпускать кошку на улицу, если есть риск заражения.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.