екреты безопасного общения с кошками: пять болезней, которые важно знать владельцам

"Забота о кошке: как предотвратить передачу инфекций и обеспечить безопасное взаимодействие

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Владельцы кошек с удовольствием демонстрируют свою привязанность к своим питомцам, выражая любовь "по-человечески": обнимают, целуются и спят в одной постели.

Однако не всем известно, что даже домашние коты могут стать источником различных инфекций.

Фото: Own work by Mr.UmerFarooq is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Вот несколько заболеваний, которые можно подхватить от кошек:

1. Заражение: При укусах или царапинах кошки существует риск передачи болезнетворных микроорганизмов в кровь. Чтобы избежать неприятных последствий, всегда следует обрабатывать поврежденные участки кожи.

2. Токсоплазмоз: Беременным следует избегать чистки кошачьего лотка, так как токсоплазмоз может быть опасен для здоровья будущего ребенка. Рекомендуется также убирать за питомцем в перчатках.

3. Лишай: Это заболевание чаще встречается у уличных кошек, поэтому стоит быть осторожным при контакте с бездомными животными. Если ваша домашняя кошка иногда гуляет на улице, рекомендуется прививка от различных заболеваний.

4. Гельминтоз: Несмотря на любовь к кошке, важно соблюдать правила личной гигиены. После контакта с питомцем рекомендуется тщательно мыть руки. Также следует регулярно применять препараты от паразитов.

5. Чесотка: Домашние кошки могут заразиться этим заболеванием на улице и передать его человеку. Поэтому важно быть осторожным и не выпускать кошку на улицу, если есть риск заражения.