Нагулялся: в США пропавший 10 лет назад кот Стюарт вернулся к своей хозяйке

В США пропавший в 2014 году кот Стюарт вернулся к своей хозяйке

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Спустя десятилетие черный кот Стюарт вернулся к своей любящей хозяйке. Об этом проинформировал телеканал WGME-TV.

Фото: flickr.com by mhx is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Домохозяйка Роуз Дориан завела пушистика в 2014 году, когда жила в городе Портленд, но вскоре любимый питомец не вернулся из своего очередного кошачьего загула. При этом женщина собиралась через пару недель переехать в Нью-Йорк. Женщине так и не удалось найти гуляку до переезда в другой штат. Но она посчитала нужным сохранить его документы и информацию о чипе. То, что американка зачипировала своего мурлыку сыграло неожиданную роль. Вернувшись спустя десять лет в свой город, она узнала, что кот находится в приюте, откуда ей позвонили.

Женщина отметила, что за десять лет котик совсем не изменился — он остался ласковым и общительным. Роуз рекомендовала владельцам животных чипировать их, так как ее беглец нашелся через столько лет лишь благодаря этому. Большинство приютов и ветеринарных клиник оборудованы сканерами для распознавания микрочипов. Если животное попадет в такое место, его чип может быть просканирован и владелец будет незамедлительно оповещен. Это ответственное действие позволит оптимизировать поиск и возвращение потерянных животных, а также даст владельцам больше контроля и уверенности в безопасности и благополучии подопечных.