Деньги на животных будут: налоговый вычет за медуслуги по лечению животных

В России готовится законопроект о предоставлении налогового вычета за медицинские услуги, связанные с лечением домашних животных, при условии их официальной регистрации.
Мера направлена на стимулирование владельцев животных к официальной регистрации, что, в свою очередь, повысит ответственность по уходу и контролю за питомцами. Законопроект будет направлен в Госдуму после отзыва от правительства. Об этом сообщают Известия.
Инициативу поддерживают заводчики животных, но экономисты выражают сомнения в целесообразности таких налоговых послаблений в текущих экономических условиях.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.