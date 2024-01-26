Деньги на животных будут: налоговый вычет за медуслуги по лечению животных

Россияне смогут получить налоговый вычет на лечение животных

0:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В России готовится законопроект о предоставлении налогового вычета за медицинские услуги, связанные с лечением домашних животных, при условии их официальной регистрации.

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Мера направлена на стимулирование владельцев животных к официальной регистрации, что, в свою очередь, повысит ответственность по уходу и контролю за питомцами. Законопроект будет направлен в Госдуму после отзыва от правительства. Об этом сообщают Известия.

Инициативу поддерживают заводчики животных, но экономисты выражают сомнения в целесообразности таких налоговых послаблений в текущих экономических условиях.