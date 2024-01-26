Владелец собаки Арчи показал видео с найденным питомцем

Владелец собаки по кличке Арчи, который потерялся несколько дней назад, рассказал, что любимый питомец найден. Мужчина выложил видеозапись с животным.
"Мы едем домой. Всё нормально. Всем спасибо", — передал он Телеканалу "360".
Мужчина очень рад тому, что любимый пёс нашелся. На видеозаписи он едет в общественном транспорте. Собака смотрит в окно и наблюдает за происходящим.
Пёс был найден в деревне Сандарово. Он находился у жителей населённого пункта.
Собака потерялась во время езды в электричке с хозяином. На поиски пса были привлечены волонтёры и добровольцы.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.