Владелец собаки Арчи показал видео с найденным питомцем

На видео, которое показал владелец собаки по кличке Арчи, хозяин радуется возвращению пса

0:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Владелец собаки по кличке Арчи, который потерялся несколько дней назад, рассказал, что любимый питомец найден. Мужчина выложил видеозапись с животным.

"Мы едем домой. Всё нормально. Всем спасибо", — передал он Телеканалу "360".

Мужчина очень рад тому, что любимый пёс нашелся. На видеозаписи он едет в общественном транспорте. Собака смотрит в окно и наблюдает за происходящим.

Пёс был найден в деревне Сандарово. Он находился у жителей населённого пункта.

Собака потерялась во время езды в электричке с хозяином. На поиски пса были привлечены волонтёры и добровольцы.