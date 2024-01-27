Игры для кошек: почему мыльные пузыри - отличное развлечение для вашего пушистого друг

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки предпочитают активный образ жизни, поэтому заботливый владелец всегда задумывается о том, как разнообразить их досуг.

Фото: Wikipedia by adrigu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В противном случае, если оставить кошку без занятий, она начнет развлекаться самостоятельно, и результат вряд ли приятен: ваш милый питомец может превратить всю квартиру в хаос.

1. Пузыри с мыльным раствором. Это развлечение подходит не только для детей, но и для кошек. Животным нравится гоняться за мыльными пузырями и ловить их лапками. Однако старайтесь выбирать приятные ароматы, так как кошки не любят сильные запахи.

2. Лазерная указка. Приобретение лазерной указки — отличный способ порадовать вашего питомца. С ее помощью можно играть часами, так как она пробуждает охотничий инстинкт у кошек.

3. Разнообразие игрушек. Важно, чтобы у вашего питомца было много игрушек, чтобы он мог выбирать подходящую в зависимости от настроения. Также можно самостоятельно создавать различные "дразнилки", например, прикрепив к палочке нитку с бумагой.

4. Второй кот. Если вы любите животных и не хотите, чтобы вашей кошке было скучно, когда вы находитесь на работе, рассмотрите вариант с покупкой второй кошки. Взаимные игры сделают их время более веселым и интересным.