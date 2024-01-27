Природное слабительное для собак, которое они ищут на прогулках: не мешайте ей поедать траву

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Владельцы собак осведомлены о том, что их любимцы временами могут поражать своими необычными вкусовыми предпочтениями. Некоторые четвероногие друзья готовы поедать камни или даже свои игрушки. Однако большинство собак проявляют "слабость" к траве.

Фото: Wikipedia by Tim Trad timtrad is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Оказывается, у животных есть удивительная интуиция. Если они чувствуют, что не могут полностью очистить свой желудок, они стремятся найти определенный вид травы, который выполняет роль "нежного слабительного". В большинстве случаев, всего через 5-7 минут после поедания травы, собака направляется к туалету.

Тем не менее, это далеко не единственная причина. Иногда собаки испытывают тяжесть в животе и стремятся избавиться от этого дискомфорта. Вновь на помощь приходит трава. После ее употребления у животного может начаться рвотный приступ почти мгновенно.

Если вы заметили, что ваш питомец "атакует" траву, не торопитесь возвращаться домой, иначе вас ждет неожиданная уборка. Эксперты также утверждают, что эта странная привычка не представляет угрозы здоровью собаки.