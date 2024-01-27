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Причина ревности кошек оказалась до ужаса банальной, и вопрос совсем не в любви, как выяснилось

1:10
Зоосфера

Мы привыкли считать, что наличие ревности служит убедительным доказательством глубоких чувств. Однако данное правило справедливо главным образом в контексте межчеловеческих отношений. У животных также существует способность к переживанию этого чувства, однако их мотивации к ревности весьма отличаются.

Причина ревности кошек оказалась до ужаса банальной, и вопрос совсем не в любви, как выяснилось
Фото: Wikipedia by Broc is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Специалисты в области кошачьей психологии выяснили, что домашние питомцы проявляют ревность в основном из-за страха потерять источник пищи.

Для домашних животных еда играет ключевую роль в выживании, поскольку им не дано самостоятельно охотиться. В связи с этим кошка оказывается в зависимом положении. Когда у хозяина появляется новый питомец, кошки начинают беспокоиться, прежде всего, о своем собственном будущем.

Часто ревность присуща уличным животным, вынужденным бороться за свое место в мире. Важно отметить, что это не означает, что нельзя завести второго питомца. Ключевым моментом является демонстрация вашей ревнивой любимице, что количество ее пищи не зависит от присутствия других животных. Также важно равномерно распределять внимание, чтобы не обижать свою кошку.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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