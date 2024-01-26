Животные и счастье: как связь с кошками и собаками улучшает наше эмоциональное состояние

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Владельцы домашних питомцев не могут отрицать, что присутствие животных способствует улучшению нашей жизни. Однако не все готовы принять утверждение о том, что кошки и собаки способны приносить счастье.

Фото: Unsplash by Veronika Jorjobert

Есть мнение, что животные представляют собой лишь развлечение, не подходящее каждому. Тем не менее, британские ученые решили исследовать этот вопрос и выяснить, насколько действительно наши питомцы влияют на наше чувство счастья. Их выводы были опубликованы в зарубежном научном издании.

В ходе исследования специалисты наблюдали за взаимоотношениями между людьми и их домашними животными, одновременно измеряя уровень депрессии и тревожности.

Результаты показали, что иногда достаточно всего одного взгляда на своего питомца, чтобы почувствовать настоящее счастье. Ученым удалось установить, что присутствие кошки или собаки помогает людям легче справляться с жизненными трудностями и заряжает позитивной энергией.

Кроме того, важно помнить, что физический контакт с любимым питомцем усиливает положительные моменты в наших отношениях.