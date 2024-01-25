Имя, которое звучит в пустоту: почему некоторые кошки предпочитают игнорировать свои клички

У каждой домашней кошки обязательно есть своя кличка, которую члены семьи подбирают с тщательностью и заботой.
Обычно предпочтение отдается коротким и занимательным именам для животных, чтобы питомцу было легче привыкнуть.
Зарубежные исследователи доказали, что кошки отлично осознают свое имя. Следовательно, стоит понимать, что животное не игнорирует вас специально, а предпочитает игнорировать призывы своего владельца.
Специалисты разъяснили, почему питомцы иногда могут игнорировать человека.
Загадка кроется в истории нашего взаимодействия.
В отличие от собак, которых человек приручал специально для своих нужд, кошки самостоятельно решили поддаться личной выгоде и войти в отношения.
Они оценили, что в присутствии человека всегда больше добычи, и люди могут подкормить их. В результате кошки уверены, что мы не владельцы, а скорее партнеры.
Хотя мы им безусловно нравимся и приносим много пользы, они не стремятся подчиняться, как собаки.
Вывод специалистов заключается в том, что если кошка не реагирует на свое имя и продолжает заниматься своими делами, это может быть связано с ее нежеланием отвлекаться или отсутствием смысла в этом.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.