Имя, которое звучит в пустоту: почему некоторые кошки предпочитают игнорировать свои клички

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

У каждой домашней кошки обязательно есть своя кличка, которую члены семьи подбирают с тщательностью и заботой.

Обычно предпочтение отдается коротким и занимательным именам для животных, чтобы питомцу было легче привыкнуть.

Фото: Соцсети Тейлор Свифт

Зарубежные исследователи доказали, что кошки отлично осознают свое имя. Следовательно, стоит понимать, что животное не игнорирует вас специально, а предпочитает игнорировать призывы своего владельца.

Специалисты разъяснили, почему питомцы иногда могут игнорировать человека.

Загадка кроется в истории нашего взаимодействия.

В отличие от собак, которых человек приручал специально для своих нужд, кошки самостоятельно решили поддаться личной выгоде и войти в отношения.

Они оценили, что в присутствии человека всегда больше добычи, и люди могут подкормить их. В результате кошки уверены, что мы не владельцы, а скорее партнеры.

Хотя мы им безусловно нравимся и приносим много пользы, они не стремятся подчиняться, как собаки.

Вывод специалистов заключается в том, что если кошка не реагирует на свое имя и продолжает заниматься своими делами, это может быть связано с ее нежеланием отвлекаться или отсутствием смысла в этом.