Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что такое липолитики, и правда ли они помогают похудеть
Православные святыни тайно вывезли с Украины во Францию
Легкие, нежные и чрезваычайно вкусные сырники получаются по этому рецепту. Дети такие обожают
Песков проинформировал об изменении логистики в случае отказа Украины от транзита газа из РФ
Al Arabiya: ЕС вряд ли решится на конфискацию российских активов
Крепкая и здоровая рассада баклажан вырастет, если знать необходимое время посадки их на рассаду
Врач Юзуп рассказала о продуктах, которые нельзя есть на завтрак
Как обезопасить операции с недвижимостью
Автоэксперт Сажин: электромобили вряд ли в ближайшее время вытеснят машины с ДВС
Собственный мир кошки: как понимание вашего питомца помогает установить связь между вами

Секреты гармоничных отношений с кошкой: особенности восприятия, которые важно учитывать для заботливых владельцев

1:30
Зоосфера

Заботливый владелец домашнего питомца всегда заботится об эмоциональном благополучии своего любимца. Мы приводим к себе кошку с намерением установить с ней тесные отношения. Однако, порой мы теряем из виду, что у нашего домашнего питомца есть собственное восприятие мира, отличающееся от нашего.
Это различие может привести к недопониманию.

Секреты гармоничных отношений с кошкой: особенности восприятия, которые важно учитывать для заботливых владельцев
Фото: Wikipedia by Marianne Perdomo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вот несколько важных моментов, которые следует учитывать:

1. Громкость общения: В мире животных громкий звук часто воспринимается как признак опасности или проявления агрессии. Поэтому, если вы привыкли разговаривать громко, ваша кошка может постоянно ощущать напряжение. Приспособьтесь говорить тише, учитывая особенности вашего питомца.

2. Чистота лотка: Важно следить за чистотой кошачьего лотка. Существуют легенды о том, что кошки чрезвычайно чистоплотны, и нередко питомец может отказаться ходить в лоток из-за его недостаточной чистоты. Регулярно убирайте лоток, чтобы поддерживать его в чистоте.

3. Правила наказания: Физическое воздействие на питомца, такое как удары или взять за шкурку, неэффективно. У кошек отсутствует понимание причинно-следственных связей между своим поведением и последующим физическим воздействием. Такие действия воспринимаются питомцем как необоснованная агрессия со стороны человека. Вместо этого используйте положительное обучение для формирования правильного поведения.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно

Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.

Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Уникальный финский порт остался без клиентов. И здесь тоже "рука Москвы"
Уникальный финский проект столкнулся с проблемами из-за — сюрприз — России
Рассада помидоров и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Рынку жилья в России предрекли крах
Диетолог Кабанов развеял мифы о пользе кокосового и вреде пальмового масла Ирина Гусакова В США заявили, что Украину непременно "бросят под трамвай" Дмитрий Плотников Юг Америки восстал: в США назревает конституционный кризис Олег Володин
Почему нельзя терпеть, когда гель-лак вызывает жжение во время сушки в лампе
Когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя: советы от представителя ГИБДД
ТОП-7 надежных кроссоверов, которые прошли тест времени
ТОП-7 надежных кроссоверов, которые прошли тест времени
Последние материалы
Автоэксперт Сажин: электромобили вряд ли в ближайшее время вытеснят машины с ДВС
NYT: Киллиан Мёрфи "немного в шоке" от первой номинации на "Оскар"
Переставьте ваш Wi-Fi роутер: три места, где он работает хуже
Финский политик Налли предлагает расстреливать нелегальных мигрантов на границе с Россией
Риелтор Апрелев посоветовал положить деньги на депозит вместо покупки жилья сейчас
Глава МАГАТЭ заявил о "реальной угрозе" большой ядерной аварии на ЗАЭС
Скин-сайклинг: что думает дерматолог о новом тренде в уходе за кожей
Секреты гармоничных отношений с кошкой: особенности восприятия, которые важно учитывать для заботливых владельцев
Около 10 млн жителей Украины стали беженцами
Эта запеканка с брокколи придётся вам по вкусу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников