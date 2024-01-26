Собственный мир кошки: как понимание вашего питомца помогает установить связь между вами

Секреты гармоничных отношений с кошкой: особенности восприятия, которые важно учитывать для заботливых владельцев

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Заботливый владелец домашнего питомца всегда заботится об эмоциональном благополучии своего любимца. Мы приводим к себе кошку с намерением установить с ней тесные отношения. Однако, порой мы теряем из виду, что у нашего домашнего питомца есть собственное восприятие мира, отличающееся от нашего.

Это различие может привести к недопониманию.

Фото: Wikipedia by Marianne Perdomo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вот несколько важных моментов, которые следует учитывать:

1. Громкость общения: В мире животных громкий звук часто воспринимается как признак опасности или проявления агрессии. Поэтому, если вы привыкли разговаривать громко, ваша кошка может постоянно ощущать напряжение. Приспособьтесь говорить тише, учитывая особенности вашего питомца.

2. Чистота лотка: Важно следить за чистотой кошачьего лотка. Существуют легенды о том, что кошки чрезвычайно чистоплотны, и нередко питомец может отказаться ходить в лоток из-за его недостаточной чистоты. Регулярно убирайте лоток, чтобы поддерживать его в чистоте.

3. Правила наказания: Физическое воздействие на питомца, такое как удары или взять за шкурку, неэффективно. У кошек отсутствует понимание причинно-следственных связей между своим поведением и последующим физическим воздействием. Такие действия воспринимаются питомцем как необоснованная агрессия со стороны человека. Вместо этого используйте положительное обучение для формирования правильного поведения.