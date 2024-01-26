Кошачья психология: как не нарушить личное пространство и сохранить уважение кошки

Для того чтобы не нарушать гармонию в отношениях с кошкой, важно понимать особенности ее психологии и способы восприятия окружающего мира.
Некоторые на первый взгляд невинные шутки могут на самом деле серьезно обидеть вашего питомца.
Вот пять привычек хозяев, которые могут вызывать раздражение у кошек:
1. Использование пылесоса как запугивающие устройство. Кошки чувствительны к резким звукам, поэтому не стоит намеренно пугать их шумом пылесоса. Это может вызвать сильный стресс и потерю доверия к вам.
2. Принуждение к купанию. Кошек следует постепенно приучать к воде, поскольку они испытывают страх перед тем, чтобы оказаться беззащитными в водной среде. Этот процесс требует терпения и времени.
3. Разрешение посторонним гладить кошку. Ваши гости могут быть для вас друзьями, но кошка не знает, кто они такие. Не стоит заставлять питомца общаться с незнакомцами; пусть она сама решит, когда будет готова познакомиться.
4. Нарушение личного пространства. Иногда кошке просто нужно уединиться, поскольку у нее есть потребность побыть наедине или спрятаться. Не стоит насильно вытаскивать ее из убежища; важно, чтобы она чувствовала себя защищенной.
5. Будильник. Позвольте кошке спать, когда ей хочется. Если вы будете ее будить это может вызвать недовольство, так как кошки ценят свое право на отдых. Уважение к их потребностям способствует укреплению ваших отношений.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.