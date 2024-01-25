В зоомагазине возникает сложность при выборе хомяка, поскольку все породы проявляют свою уникальную милоту и привлекательность.
Чтобы избежать недоразумений при покупке, стоит обратить внимание на информацию от зоологов. Вот некоторые особенности различных пород:
При выборе пола хомяка стоит учесть, хотите ли вы иметь потомство. Самцы и самки имеют разные характеры, привычки и даже запахи.
У самок декоративных хомяков течка может наступать несколько раз в неделю, сопровождаясь резким запахом. Однако самки обычно более аккуратны.
Считается, что самцы более дружелюбны и лучше контактируют с людьми. Карликовые породы, в свою очередь, имеют свои особенности: самки практически не имеют посторонних запахов, в то время как самцы предпочитают метить клетку в свои с чем появляется неприятный запах.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.