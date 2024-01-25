Путеводитель по породам хомяков: как сделать правильный выбор для вашего нового питомца

Выбор идеального хомяка: разнообразие пород и их особенности

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В зоомагазине возникает сложность при выборе хомяка, поскольку все породы проявляют свою уникальную милоту и привлекательность.

Фото: https://celes.club/

Чтобы избежать недоразумений при покупке, стоит обратить внимание на информацию от зоологов. Вот некоторые особенности различных пород:

Сирийская порода отличается большим размером, а также считается одной из самых умных среди своего вида. Эти хомяки предлагают разнообразие расцветки и окраса шерсти.

отличается большим размером, а также считается одной из самых умных среди своего вида. Эти хомяки предлагают разнообразие расцветки и окраса шерсти. Карликовые хомяки являются самыми маленькими и пользуются популярностью в России. Они не только компактны, но и обладают общительным характером, предпочитая жить в паре.

являются самыми маленькими и пользуются популярностью в России. Они не только компактны, но и обладают общительным характером, предпочитая жить в паре. Джунгарские хомяки выглядят очень милыми, с пышной шерстью, что делает их похожими на пушистые шарики. Они обладают небольшим размером, что привлекает владельцев, их общие черты делают этих грызунов особенно привлекательными.

При выборе пола хомяка стоит учесть, хотите ли вы иметь потомство. Самцы и самки имеют разные характеры, привычки и даже запахи.

У самок декоративных хомяков течка может наступать несколько раз в неделю, сопровождаясь резким запахом. Однако самки обычно более аккуратны.

Считается, что самцы более дружелюбны и лучше контактируют с людьми. Карликовые породы, в свою очередь, имеют свои особенности: самки практически не имеют посторонних запахов, в то время как самцы предпочитают метить клетку в свои с чем появляется неприятный запах.