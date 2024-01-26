Мебель в опасности: почему кошки точат когти и как правильно реагировать на это

То, что у кошек есть страсть точить свои коготки, известно всем: они предаются этому занятию как в естественной среде, так и дома.
Естественно, владельцы не всегда в восторге от этой привычки своих кошек, особенно учитывая стоимость мебели и потенциальный ущерб, который кошки могут ей причинить.
Некоторые домашние питомцы даже делают "намеки" на необходимость ремонта, разрушая обои. Многие ошибочно думают, что кошки делают это из злобы или потому, что у них сильно чешется.
Однако и тот, и другой вариант оказываются ошибочными.
Научные исследования позволяют понять, почему домашние питомцы действительно портят мебель.
Оказывается, что это обычное поведение — способ кошек показать, что территория принадлежит им. В дикой природе такой метод помогает отпугнуть конкурентов, обозначив свои владения.
Приходя в дом, кошка рассматривает его как свое личное пространство, поэтому начинает оставлять свои "метки".
Отучить питомца от этой привычки несложно — достаточно приобрести привлекательную когтеточку, которая точно привлечет внимание вашего любимца.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.