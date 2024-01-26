Мебель в опасности: почему кошки точат когти и как правильно реагировать на это

От мебели до территории: почему кошки точат когти и как предотвратить ущерб

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

То, что у кошек есть страсть точить свои коготки, известно всем: они предаются этому занятию как в естественной среде, так и дома.

Естественно, владельцы не всегда в восторге от этой привычки своих кошек, особенно учитывая стоимость мебели и потенциальный ущерб, который кошки могут ей причинить.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Некоторые домашние питомцы даже делают "намеки" на необходимость ремонта, разрушая обои. Многие ошибочно думают, что кошки делают это из злобы или потому, что у них сильно чешется.

Однако и тот, и другой вариант оказываются ошибочными.

Научные исследования позволяют понять, почему домашние питомцы действительно портят мебель.

Оказывается, что это обычное поведение — способ кошек показать, что территория принадлежит им. В дикой природе такой метод помогает отпугнуть конкурентов, обозначив свои владения.

Приходя в дом, кошка рассматривает его как свое личное пространство, поэтому начинает оставлять свои "метки".

Отучить питомца от этой привычки несложно — достаточно приобрести привлекательную когтеточку, которая точно привлечет внимание вашего любимца.