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За уличными приключениями: как охотничий инстинкт превращает собак в ловких гончих

Собаки и кошки: когда игра становится охотой

1:24
Зоосфера

Владельцы собак часто наблюдают, как их питомцы реагируют на уличных кошек с особым интересом. Часто это проявляется в радостной игре, направленной на погоню за давним "врагом". Важно понимать, что эта реакция не обусловлена ненавистью или соперничеством, а скорее зависит от различий в характере животных.

Собаки и кошки: когда игра становится охотой
Фото: Wikipedia by Peretz Partensky is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Почему собаки так увлекаются погоней за кошками?

1.Для многих собак это становится увлекательной игрой в "догонялки": кошка убегает, а пес с радостью пытается догнать своего игрового партнера.

2.Когда маленькое незнакомое животное начинает убегать, в собаке активируется врожденный охотничий инстинкт, который подталкивает ее преследовать добычу. Этот инстинкт можно контролировать через воспитание питомца.

3.Собаки могут догонять кого угодно, кто начал убегать, даже без агрессии. В большинстве случаев это игровое поведение, и кошке ничего не угрожает.

4.Неконтролируемые погони могут быть следствием недостаточной социализации и воспитания собаки в детстве. Важно уделять внимание обучению питомца взаимодействию с людьми и другими животными.

5.Если собака и кошка проживают в одном доме или по соседству, погоня за кошкой может стать "войной" за территорию. В таких случаях собака демонстрирует свое лидерство и пытается утвердиться в роли главного.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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