Запахи и необычности: почему безобидные почтальоны вызывают агрессию у собак

От громких звуков до почтальонов: разгадываем загадки собачьих антипатий

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Различные категории людей могут не вызывать у собак положительных реакций: велосипедисты, любители громких разговоров, и выпившие могут быть для них источником недовольства. Впрочем, эти реакции можно понять. Например, громкие звуки могут восприниматься животными как проявление агрессии, велосипедист может выглядеть странно, вызывая у собаки недопонимание перед этим "необычным существом". Негативное отношение к выпившим также объяснимо: нарушенная координация вызывает недоумение у собаки, которая не может предсказать их действия.

Тем не менее, почему собаки испытывают такую ненависть к безобидным почтальонам? Оказывается, дело в запахе, который несут с собой газеты и почтовая корреспонденция. Запах красящих веществ воспринимается собаками даже лучше, чем человеком, и со временем этот "аромат" впитывается в их личные вещи. В результате животные могут проявлять агрессию к почтальону даже вне его профессиональной деятельности.

Фото: Wikipedia by David Shankbone is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Если ваша собака постоянно сигнализирует о приходе почтового работника, особенно если вы живете в частном доме, это можно легко объяснить: ваш пес защищает территорию от посторонних вмешательств.