Обида у кошек: как хозяин может узнать, что его питомец огорчен и что предпринять

Многие владельцы кошек могут не подозревать, что неожиданные странности в поведении их питомцев связаны с недопониманием со стороны человека, который случайно их обидел.
Загадочные сигналы от животного будут продолжаться, пока хозяин не исправит свою вину перед своей любимицей.
Индикаторы того, что кошка обиделась на вас:
1.Когда вы появляетесь дома, она проявляет полное равнодушие своим поведением. Кошка перестает приближаться, выказывать ласку и проводить время с вами. В этом случае ответственность за начало процесса примирения лежит на самом хозяине.
2.Питомец может подойти и направить на вас пристальный взгляд, который вызывает дискомфорт. Это происходит, когда кошка решает взять вас под контроль, чтобы избежать возможных обид в будущем, наблюдая за вами.
3.Еще одним признаком обиды может быть стремление питомца укрыться подальше от вас. Кошка старается найти укромные уголки в квартире, где ее трудно обнаружить и побеспокоить.
4.Обиженный питомец также может проявить агрессию, особенно если вы сами проявили насилие в ее сторону, например, отшлепали или ударили свернутой газетой.
Чтобы наказать кошку, достаточно повысить голос, однако физическое воздействие на животное не рекомендуется.
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