Обида у кошек: как хозяин может узнать, что его питомец огорчен и что предпринять

Сигналы недопонимания: как распознать, что кошка обижена и как вернуть гармонию в отношения

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек могут не подозревать, что неожиданные странности в поведении их питомцев связаны с недопониманием со стороны человека, который случайно их обидел.

Загадочные сигналы от животного будут продолжаться, пока хозяин не исправит свою вину перед своей любимицей.

Фото: Unsplash by Sarah Shull

Индикаторы того, что кошка обиделась на вас:

1.Когда вы появляетесь дома, она проявляет полное равнодушие своим поведением. Кошка перестает приближаться, выказывать ласку и проводить время с вами. В этом случае ответственность за начало процесса примирения лежит на самом хозяине.

2.Питомец может подойти и направить на вас пристальный взгляд, который вызывает дискомфорт. Это происходит, когда кошка решает взять вас под контроль, чтобы избежать возможных обид в будущем, наблюдая за вами.

3.Еще одним признаком обиды может быть стремление питомца укрыться подальше от вас. Кошка старается найти укромные уголки в квартире, где ее трудно обнаружить и побеспокоить.

4.Обиженный питомец также может проявить агрессию, особенно если вы сами проявили насилие в ее сторону, например, отшлепали или ударили свернутой газетой.

Чтобы наказать кошку, достаточно повысить голос, однако физическое воздействие на животное не рекомендуется.